Il Cagliari dovrà pur essere resiliente, ma la classifica parla chiaro. Con il Torino serve l'impresa

Resilienza. Questa la parola d'ordine in casa Cagliari lanciata da Di Francesco dopo la tredicesima sconfitta. Tanti complimenti per il valore della rosa e un calcio che comunque piace, ma i frutti scarseggiano: 15 punti in 22 gare e una situazione davvero complessa da cui è davvero difficile uscirne fuori. Al termine della partita persa nel finale contro l'Atalanta il tecnico dei rossoblù ha parlato di errori individuali e del momento complicato: "Peccato che il momento nero sia lungo, nonostante la squadra continui a giocare bene. Anche oggi abbiamo fatto un’altra grande partita, per applicazione e contro un avversario forte. Peccato veramente, avremmo meritato un risultato differente", ha dichiarato Di Fra. Il risultato differente dovrà arrivare proprio col Torino, nello scontro diretto della prossima giornata: fiducia o meno, serve cambiare rotta dopo un periodo da dimenticare.