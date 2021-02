L’Atalanta torna vincere, il Cagliari è nei guai: polemiche nel finale, 1-0 firmato da Muriel

Succede tutto nei minuti finali. Muriel sblocca una partita complicata, Piccinini assegna prima un calcio di rigore al 94', poi con l'aiuto del VAR cambia decisione. Alla fine i nerazzurri tornano al successo dopo il pareggio col Torino e il ko con la Lazio. Settimo posto a quota 40 punti, la squadra di Gasperini non perde l'occasione e torna a sorridere. Male il Cagliari, ora i sardi sono in una situazione davvero complicata di classifica.

LE SCELTE: PASALIC TORNA TITOLARE - Di Francesco schiera la difesa a tre con Walukiewicz, Rugani e Godin davanti a Cragno. In attacco spazio a Simeone, con Joao Pedro e Nainggolan sulla trequarti. Gasperini conferma il solito 3-4-1-2 con Pessina a supporto di Ilicic e Zapata. Sutalo confermato sulla corsia destro con Pasalic che torna titolare dopo il lungo infortunio. In porta va Sportiello con Gollini che parte dalla panchina.

POCHE OCCASIONI - Il primo tempo scivola via senza troppe emozioni, con il Cagliari che non forza mai la mano e l’Atalanta a gestire il possesso. L’unica vera occasione per i padroni di casa arriva su calcio d’angolo al 2’, ma il corner di Joao Pedro sbatte sul palo per via della deviazione di Djimsiti. Il numero 19 nerazzurro ci prova al 24’, ma il colpo di testa non finisce nello specchio della porta. Ritmi bassi, nessuno forza la mano: il primo tempo si chiude sullo 0-0.

CAMBIO REGISTRO - Nella ripresa la partita cambia notevolmente. Gasperini manda in campo Miranchuk e De Roon, ma la prima vera occasione è del Cagliari: Joao Pedro affonda, Sutalo devia la conclusione all’ultimo istante utile. Dopo pochi minuti Nandez prova la conclusione sul primo palo al termine di un’azione personale, Nainggolan lo imita ma entrambe le opportunità vengono neutralizzate.

DECIDE MURIEL - Dopo le prime fiammate il match ritorna sui ritmi del primo tempo. Tanti gli errori in mezzo al campo, il primo squillo da parte di Duvan Zapata arriva al 75': il colombiano si accentra dalla sinistra e calcia in porta, conclusione che sorvola la traversa. Al 78’ Godin salva tutto facendo scudo e deviando il tiro a botta sicura di Gosens. All’83’ Zapata non sfrutta l’occasione più nitida del match: colpo di testa, palla che impatta sulla traversa. Al 90’ ci pensa Muriel a spaccare in due la partita: il colombiano da fermo supera Walukiewicz e Zappa, poi dal limite spara sul primo palo e supera Cragno. Nel finale Piccinini assegna prima un rigore per un fallo di De Roon su Rugani, ma dopo una revisione al VAR il direttore di gara cambia la decisione. Il Cagliari è sempre più nei guai, l'Atalanta torna a vincere. Ci pensa Muriel, ancora una volta.

IL TABELLINO

Cagliari - Atalanta 0-1

Marcatori: 45' st Muriel (A)

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz (45'+1' st Cerri), Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin (41' st Deiola), Lykogiannis; Nainggolan (34' st Duncan), Joao Pedro; Simeone (34' st Pavoletti). Allenatore: Di Francesco

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Sutalo (17' st Maehle), Pessina (1' st De Roon), Freuler, Gosens; Pasalic (1' st Miranchuk), Ilicic (24' st Muriel); Zapata (40' st Malinovskyi). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Walukiewicz, Rugani, Lykogiannis (C), De Roon, Romero, Ilicic (A)