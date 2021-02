Il gong del mercato... del Parma: Zirkzee ieri, Pellè oggi. Ma tanti affari sfumati

vedi letture

Un colpo molto importante per il Parma nell'ultima giornata di mercato. È Joshua Zirkzee, preso addirittura dal Bayern Monaco, squadra con cui ha vinto la Champions League la scorsa estate. Per l'attaccante olandese confermata la formula del prestito con diritto di riscatto, ecco il comunicato: "Il Parma Calcio comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con diritto di opzione del calciatore Joshua Zirkzee (22.5.2001, Schiedam) dal Fußball-Club Bayern München". E non è finita: oggi dovrebbe arrivare l'annuncio, dopo le visite mediche, di Graziano Pellè, pronto ad aiutare la sua ex squadra nell'obiettivo salvezza.

AFFARI SFUMATI - Rugani, Pavoletti e soprattutto Scamacca. Nell'ultimo giorno di mercato i ducali hanno provato a rafforzare sia difesa che attacco, ma alla fine hanno dovuto "accontentarsi" di Pellè, poiché le mancate cessioni non hanno liberato posti per eventuali nuovi arrivi. Sembrava molto vicino anche Bonazzoli, poi bloccato da problemi di lista e un tentativo è stato fatto anche per Jankto, entrambi della Sampdoria.