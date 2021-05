Il Parma saluta la Serie A con l'ennesimo ko: si ripartirà dalla Serie B

Il Parma perde ancora, per la nona volta consecutiva, e chiude un campionato disastroso all'ultimo posto. I crociati crollano anche a Genova sotto i colpi della squadra di Ranieri, complice una prestazione difensiva rivedibile, e una sterilità offensiva che la squadra ducale si porta avanti da tutta la stagione. Poche le note liete, se non l'ingresso del greco Zagaritis e i tanti giovani scesi in campo nel finale di gara, che ha visto ben sei nati dopo il 2001 in campo nello stesso momento. D'Aversa, in conferenza stampa, si rammarica per la stagione e per i risultati: si ripartirà dalla B, e servirà tutto un altro Parma.