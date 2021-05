Serie A, la classifica aggiornata: la Sampdoria chiude a 52 punti, il Genoa a quota 42

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A al termine degli anticipi del sabato dell’ultima giornata di campionato.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassoli 59

Sampdoria 52*

Verona 44

Genoa 42*

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 40*

Spezia 38

Cagliari 37*

Torino 36

Benevento 32 (retrocesso in Serie B)

Crotone 22* (retrocesso in Serie B)

Parma 20* (retrocesso in Serie B)

* una partita in più