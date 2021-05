La Sampdoria raggiunge quota 52 punti, il Parma saluta la A con un ko: è 3-0 al "Ferraris"

vedi letture

Finisce con una vittoria il campionato della Sampdoria. I blucerchiati di Claudio Ranieri, all'ultima partita sulla panchina dei liguri, hanno superato 3-0 il Parma che saluta la Serie A con l'ennesimo ko di una stagione da dimenticare.

Le scelte - Claudio Ranieri si appresta a sedersi per l’ultima volta sulla panchina blucerchiata e per la sfida di questa sera schiera Letica in porta con Ferrari al posto di Bereszynski a destra mentre Yoshida e Colley sono i centrali. In attacco non c’è Keita Balde con Gabbiadini e Quagliarella dal primo minuto. 3-5-2 per Roberto D’Aversa che a centrocampo lancia il giovane ungherese classe 2002 Kosznovszky della Primavera. Al suo fianco spazio a Brugman e Hernani con Laurini e Busi esterni. In difesa davanti a Sepe c’è una linea a tre con Dierckx, Valenti e Bani mentre in attacco Cornelius fa coppia con Gervinho.

Quagliarella e Colley a segno - Il primo lampo è dei ducali con Hernani che prova la conclusione con il destro dalla distanza ma il pallone sorvola la porta difesa da Letica. A sbloccare il punteggio è la Sampdoria con Candreva che trova nello spazio Quagliarella, abile a superare da posizione ravvicinata Sepe. La riposta del Parma arriva al 28’ con Brugman che prova una conclusione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta. Al 28’ buona ripartenza condotta sull’asse Quagliarella-Candreva: i due dialogano all’interno dell’area ma alla fine la difesa del Parma chiude bene. Allo scadere della prima frazione di gara, Gabbiadini calcia una punizione sulla barriera. L'attaccante blucerchiato ritorna sul pallone ma Busi devia sui piedi di Colley, tenuto in gioco da Kosznovszky. Il suo diagonale è potente e non lascia scampo a Sepe.

Gabbiadini chiude i conti - La ripresa si apre con una buona conclusione in diagonale di Candreva che Sepe riesce a tenere a terra. All’ottavo minuto si accende Gervinho sulla fascia sinistra. L’ivoriano salta sia Candreva che Leris e mette un pallone a rimorchio per Kosznovszky che calcia fra le braccia di Letica. Al quarto d’ora Augello effettua un buon cross dalla sinistra per la spaccata di Quagliarella che però coglie l’esterno della rete. Al 18’ la Sampdoria prende il largo con Gabbiadini: l’attaccante blucerchiato calcia con il destro dell’interno dell’area di rigore e mette alle spalle di Sepe.

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DELLA PARTITA