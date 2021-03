L'ATS libera l'Inter: fra Lukaku ed Eriksen, anche i 3 azzurri possono raggiungere Mancini

Alla fine, con una certa irritazione da parte dell’Inter, i giocatori nerazzurri teoricamente convocati dalle rispettiva Nazionali hanno ricevuto il via libera dall’ATS meneghina e, chi nelle scorse ore e chi nelle prossime, raggiungeranno i vari ritiri. Per quel che riguarda l’Italia si tratta di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi che a breve raggiungeranno il ritiro di Parma e verosimilmente saranno disponibili per la sfida con l’Irlanda del Nord. Anche gli stranieri, però, evidentemente hanno potuto lasciare Milano: Christian Eriksen si è fatto “passare a prendere” dal charter della Danimarca ed è già in ritiro, col ct Hjulmand che si è detto più che soddisfatto. Con lui via anche Lukaku (Belgio), Hakimi (Marocco), Brozovic e Perisic (Croazia).

Chi invece resterà a Milano e sfrutterà il momento per recuperare la miglior condizione è Arturo Vidal dopo il problema e l’intervento al menisco. Il cileno punta a rientrare in gruppo dopo la trasferta di Bologna e salvo sorprese sarà disponibile per il recupero del 7 aprile contro il Sassuolo.