Eriksen con la Danimarca, il ct: "E' ritmo e cuore della squadra. Ruolo? Qua non cambia"

Christian Riksen, così come gli altri nazionali dell’Inter, ha potuto raggiungere la Danimarca in vista delle prossime sfide con Israele, Moldavia e Austria. Il ct Kasper Hjulmand ha parlato a TV 2 Sport della presenza del nerazzurro in gruppo e del suo ruolo con la Nazionale: “E’ un piacere vedere quanto significhi per Christian essere qua. Ha fatto tutto il possibile per esserci ed è felicissimo. E’ importante che i giocatori si sentano coinvolti. Abbiamo avuto contatti continui con lui e con le autorità in questi giorni. E’ stato e sarà ancora a lungo un giocatore importante per la Danimarca, sia dentro che fuori dal campo. Quando giochiamo è il ritmo e il cuore della squadra, ma anche fuori dal campo si sente. E’ una grande notizia per noi. Il suo ruolo in Nazionale? Non aspettatevi cambiamenti rispetto al passato. Deve stare nel vivo del gioco, è fondamentale per creare occasioni da gol così come sui calci piazzati. E’ un giocatore importante per noi”.