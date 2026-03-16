La Finalissima non si giocherà. L'Argentina si difende dopo il comunicato della UEFA

La Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna, partita attesissima che avrebbe dovuto mettere di fronte i campioni d’Europa e del Sudamerica, è stata ufficialmente annullata, trasformando un evento sportivo in un vero caso diplomatico. La decisione è arrivata dopo giorni di trattative infruttuose tra UEFA, CONMEBOL e le federazioni coinvolte, complicate dal contesto geopolitico instabile in Medio Oriente. Le operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, con le conseguenti tensioni nella regione, hanno reso impossibile garantire la sicurezza per un evento internazionale in Qatar, previsto originariamente al Lusail Stadium il 27 marzo.

A far esplodere la polemica non è stata solo la cancellazione, ma soprattutto il modo in cui l’UEFA ha comunicato la decisione, dando l’impressione che la federazione argentina (AFA) avesse rifiutato tutte le proposte di compromesso, esponendola pubblicamente come responsabile del fallimento. Da Buenos Aires è arrivata subito la reazione: l’Argentina aveva chiesto solo un campo neutro per garantire equità sportiva, e aveva accettato di giocare in Italia, con la sola richiesta di spostare la data al 31 marzo, suggerendo anche un rinvio post-Coppa del Mondo per salvaguardare il calendario.

Il comunicato UEFA, invece, ringrazia il Qatar e il Real Madrid per gli sforzi compiuti, ma esclude l’AFA dai ringraziamenti ufficiali, alimentando ulteriormente la frustrazione argentina. Il comitato organizzatore ha inoltre precisato che tutti i tifosi saranno rimborsati entro trenta giorni, confermando la volontà di mantenere il Qatar come sede possibile per future competizioni internazionali. In questo scenario, lo sport si trova ancora una volta a fare i conti con la geopolitica: quella che doveva essere una festa, che avrebbe dovuto celebrare il calcio ai massimi livelli, è stata rovinata a causa delle tensioni e del conflitto in corso in Medio Oriente.