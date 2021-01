La Fiorentina non tira mai in porta e fa 0-0 col Bologna: nessun passo indietro per Prandelli

Pomeriggio no, almeno in attacco, per la Fiorentina che non è andata oltre lo 0-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Franchi nella prima gara del 2021. Zero tiri in porta per la squadra viola, cosa che non succedeva in Serie A dal 2018, ma per Cesare Prandelli non sono stati fatti passi indietro dal punto di vista della prestazione rispetto alla sfida prima della sosta contro la Juventus, quando i viola si imposero per 3-0 all'Allianz Stadium.

Dragowski il migliore in campo della Fiorentina, con la parata nel primo tempo su Palacio che ha evitato dal sconfitta ai suoi, visto appunto la scarsa vena realizzativa dei viola. Buona prova anche per Ribery, sicuramente il più produttivo dei viola. Male invece Vlahovic, mai pericoloso e apparso in netta difficoltà. Un punto che serve a poco, solo a smuovere un po' la classifica.