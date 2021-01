Fiorentina, pomeriggio da incubo in attacco: zero tiri in porta. Non succedeva dal 2018

Zero tiri in porta per la Fiorentina nella sfida contro il Bologna, un vero e proprio record negativo per i viola. Era dal maggio 2018, nella sfida contro il Cagliari in Serie A che i gigliati non effettuavano neanche un tentativo nello specchio.