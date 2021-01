Fiorentina e Bologna non si fanno male: 0-0 al Franchi, poche emozioni all'esordio nel 2021

Pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Bologna che si spartiscono la posta in palio al Franchi senza farsi male in una partita con poche emozioni. un punto a testa che smuove la classifica ma che lascia qualche rammarico sia da una parte che dall'altra.

PRIMO TEMPO - Primi 45' senza tante emozioni al Franchi nella sfida tra Fiorentina e Bologna che apre il 2021 delle due squadre. Avvio molto positivo dei viola che nei primi minuti sono andati vicini al gol con un'azione sulla sinistra di Ribery che ha trovato la deviazione di De Silvestri che ha colpito il palo. Nella fase centrale del primo tempo la formazione di Sinisa Mihajlovic ha poi trovato la quadra, limitando molto la Fiorentina e andando vicino al gol prima con un sinistro a giro di Riccardo Orsolini, finito di poco a lato, e poi con Rodrigo Palacio che solo davanti a Dragowski, in posizione defilata, ha trovato un buon riflesso del portiere polacco. Tre gialli nella prima frazione di gioco con De Silvestri, Igor e Schouten ammoniti da Orsato. Nel finale la Fiorentina ha cercato di rendersi pericolosa dalle parti di Da Costa senza però riuscire a impensierire più di troppo il portiere rossoblù.

STESSO COPIONE - Nella prima parte del secondo tempo il copione non cambia, con la Fiorentina che ha provato a rendersi pericolosa dalle parti di Da Costa senza però mai tirare in porta. La migliore occasione senza dubbio sui piedi di Borja Valero che servito al limite dell'area da Ribery ha scagliato un tiro potentissimo che però è finito di poco a lato alla destra del portiere del Bologna. Felsinei poi pericolosi con un'azione dove Soriano non è riuscito a trovare un compagno libero in mezzo all'area di rigore da buona posizione. Solita girandola di cambi poi intorno a metà tempo, con Prandelli che ha mandato in campo Kouame e Lirola al posto di Vlahovic e Caceres mentre Mihajlovic ha risposto con Skov Olsen e Vignato per Orsolini e Palacio. Viola che con le sostituzioni hanno trovato nuove idee, senza però riuscire a sbloccare la partita.