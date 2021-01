Le pagelle della Fiorentina - Dragowski il migliore. Ribery ci prova: Vlahovic inesistente

FIORENTINA-BOLOGNA

Dragowski 6,5 - Bravo nel primo tempo prima ad opporsi a Palacio e poi in uscita, sempre sull'argentino. Nella ripresa sempre sicuro con i pugni.

Milenkovic 6,5 - Sicuro come al solito in fase difensiva. Limita al meglio l'attacco del Bologna senza andare in affanno.

Pezzella 5,5 - Ingenuità nel primo tempo che per poco non porta al gol di Palacio. Nella ripresa viene ammonito sempre per un fallo sull'argentino. Non il suo miglior pomeriggio.

Igor 6 - Si fa ammonire dopo pochi minuti per una trattenuta. Per il resto appare sicuro e non va mai in difficoltà contro Orsolini.

Caceres 6 - Ordinaria amministrazione per l'uruguayano, schierato ancora una volta come laterale destro. (Dal 72' Lirola 6 - Prova a spingere ma non trova mai il guizzo).

Amrabat 6 - Partita sufficiente per l'ex Verona che non si fa notare particolarmente ma gestisce sempre bene il pallone.

Borja Valero 6,5 - Parte bene e cerca sempre di mettere ordine a centrocampo. Va vicinissimo al gol al 58' con un tiro potente che lambisce il palo su assist di Ribery. (Dal 77' Bonaventura sv).

Castrovilli 6 - Cerca il guizzo a più riprese nel primo tempo. Nella ripresa cala vistosamente, fino al recupero quando ha sul destro la palla del potenziale 1-0 ma strozza troppo il tiro.

Venuti 6 - Si fa vedere con continuità sulla corsia sinistra. A inizio ripresa passa a destra per poi tornare sul versante opposto.

Ribery 6,5 - Inizio a mille del francese che dimostra di essere in condizione. Molti palloni passano sai suoi piedi, i più pericolosi. Offre un bell'assist a Borja Valero a inizio ripresa. Sempre tra i più propositivi.

Vlahovic 5 - Praticamente mai pericoloso ne non in avvio di gara. Incide poco e si vede pochissimo. Passo indietro. (Dal 72' Kouame 5,5 - Non riesce mai a impensierire Da Costa e rimedia anche un cartellino giallo fermando una ripartenza del Bologna).

Prandelli 6 - Passo indietro rispetto alla fantastica partita contro la Juventus anche se i suoi, soprattutto all'inizio e alla fine della partita ci hanno provato. Giusti i cambi che hanno permesso alla sua squadra di provarci fino alla fine.