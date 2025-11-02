Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"

La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Simone Lorini

Una Juventus ancora lontana dall'essere convincente, si prende tre punti importanti a Cremona e dà così il bentornato in Serie A a Luciano Spalletti, che nel giro di pochi giorni e un solo allenamento non poteva certo aver rivoluzionato il modo di giocare e pensare della sua nuova squadra. E così è stato: una Juve che mette in discesa la partita ma fatica a chiuderla, persino dopo il 2-0: basta una folata di Vardy per rimettere la Cremonese di Nicola in partita, ed è evidente che una squadra che punta al titolo, non può essere così poco solida.

Ma Luciano Spalletti allo Scudetto ci crede e lo ha ribadito anche ieri sera: "L'ho detto perché bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo creato ma anche sciupato, va bene da un lato ma bisogna crescere. Siamo comunque contenti. Ho trovato una squadra in condizione, Tudor si vede che stimola la corsa. Poi si subisce la pressione di questo livello che ha la Juventus da un punto di vista storico. La Juventus ha potenzialità da tutte le parti e probabilmente qualcuno deve ancora raggiungere quello spessore per starci comodo dentro questa tuta. Oggi abbiamo fatto una buona partita e sono molto contento".

Davide Nicola mastica amaro ma allo stesso tempo non può fare a meno di sorridere per la prova dei suoi: "Diciamo che i miei ragazzi mi hanno fatto rosicare perché a fronte di una prestazione giusta, finita la partita e avere il fastidio per non aver preso un punto è bello. È una cosa che per me è importante. Rispetto alla partita contro l'Inter, questa, è stata giocata con una consapevolezza diversa. Certo, arrivava dopo due giorni, però a parte tutto siamo riusciti a fare la nostra partita. Forse abbiamo pagato qualcosina a livello di fisicità soprattutto nell'ultimo terzo di campo", ha detto il tecnico della Cremonese.

Articoli correlati
…con Oscar Damiani …con Oscar Damiani
Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"... Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato... Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
Altre notizie I fatti del giorno
Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10°... Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte... La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione... Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Zaniolo trascina l'Udinese (e 'avvisa' Gattuso). Atalanta da encefalogramma piatto... Zaniolo trascina l'Udinese (e 'avvisa' Gattuso). Atalanta da encefalogramma piatto
Pradè non è più il ds della Fiorentina, anche Pioli in discussione. Ma prima c'è... Pradè non è più il ds della Fiorentina, anche Pioli in discussione. Ma prima c'è il Lecce
Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo... Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
Serie B, sabato ricco di gol e spettacolo: vincono Avellino. Frosinone, Entella e... Serie B, sabato ricco di gol e spettacolo: vincono Avellino. Frosinone, Entella e Palermo
La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del... La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
5 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Immagine news Serie A n.2 Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Immagine news Serie B n.6 "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…