La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"

Una Juventus ancora lontana dall'essere convincente, si prende tre punti importanti a Cremona e dà così il bentornato in Serie A a Luciano Spalletti, che nel giro di pochi giorni e un solo allenamento non poteva certo aver rivoluzionato il modo di giocare e pensare della sua nuova squadra. E così è stato: una Juve che mette in discesa la partita ma fatica a chiuderla, persino dopo il 2-0: basta una folata di Vardy per rimettere la Cremonese di Nicola in partita, ed è evidente che una squadra che punta al titolo, non può essere così poco solida.

Ma Luciano Spalletti allo Scudetto ci crede e lo ha ribadito anche ieri sera: "L'ho detto perché bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo creato ma anche sciupato, va bene da un lato ma bisogna crescere. Siamo comunque contenti. Ho trovato una squadra in condizione, Tudor si vede che stimola la corsa. Poi si subisce la pressione di questo livello che ha la Juventus da un punto di vista storico. La Juventus ha potenzialità da tutte le parti e probabilmente qualcuno deve ancora raggiungere quello spessore per starci comodo dentro questa tuta. Oggi abbiamo fatto una buona partita e sono molto contento".

Davide Nicola mastica amaro ma allo stesso tempo non può fare a meno di sorridere per la prova dei suoi: "Diciamo che i miei ragazzi mi hanno fatto rosicare perché a fronte di una prestazione giusta, finita la partita e avere il fastidio per non aver preso un punto è bello. È una cosa che per me è importante. Rispetto alla partita contro l'Inter, questa, è stata giocata con una consapevolezza diversa. Certo, arrivava dopo due giorni, però a parte tutto siamo riusciti a fare la nostra partita. Forse abbiamo pagato qualcosina a livello di fisicità soprattutto nell'ultimo terzo di campo", ha detto il tecnico della Cremonese.