La Russia c'è, Miranchuk la tiene in piedi contro la Finlandia. Lunedì la resa dei conti

vedi letture

Successo fondamentale per la Russia contro la Finlandia. Dopo il ko contro il Belgio la squadra di Cherchesov non aveva alternative se non vincere contro quella che era considerata alla vigilia del torneo la cenerentola del girone. A San Pietroburgo finisce 1-0, decide una magia nei minuti di recupero del primo tempo di Miranchuk, con un sinistro a giro che finisce sul palo più lontano. L'atalantino, eletto a fine gara come star of the match, è una delle principali novità del ct, che nella partita d'esordio lo aveva lasciato in panchina. L'altra novità è rappresentata dal portiere, con Shunin bocciato. Al suo posto il 22enne Safonov, alla prima partita da titolare con la selezione. Finlandia che gioca di contenimento e ripartenze come visto contro la Danimarca e dopo tre minuti aveva anche segnato con Pohjanpalo, ma un fuorigioco millimetrico annulla la prodezza di testa. Le due squadre ora sono a pari punti e si giocheranno tutto lunedì, la Russia contro la Danimarca e i finnici contro il Belgio.