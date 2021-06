Le pagelle della Russia - Cherchesov azzecca le mosse, Miranchuk salvatore della patria

Safonov 6 - 22 anni, terza presenza con la Russia e peraltro in una partita già decisiva: in definitiva grandi pressioni per lui, preferito a Shunin dopo la partita contro il Belgio. Si disimpegna tutto sommato bene anche se non è particolarmente impegnato.

Mario Fernandes sv - Si fa male nel tentativo di fare sponda per Dzyuba: sfortunato, deve lasciare il campo in barella (Dal 25' Karavaev 6 - Un discreto impatto sulla partita, tanta corsa e anche qualcosa di interessante).

Diveev 6.5 - Difensore affidabile, sventa sul nascere più di un'azione pericolosa. Da rivedere in fase d'impostazione.

Dzikiya 7 - Grande tempismo nelle chiusure, ci mette mestiere nell'arginare i fisici centravanti finlandesi. Accusa ripetutamente problemi fisici, eppure resta stoico in campo dando una mano alla squadra, che già aveva perso Mario Fernandes (e nella prima partita Zhirkov).

Kuzyaev 6.5 - Un grave errore a inizio partita costa la rete della Finlandia, ma il fuorigioco millimetrico lo salva. Si riscatta crescendo col passare dei minuti arando la fascia sinistra. Ha persino la chance per chiudere la partita, trovando la risposta del portiere.

Zobnin 6 - Soffre un po' nella morsa finlandese, è comunque pulito in fase di costruzione.

Barinov 6 - Un pestone su Kamara, una manata su Pukki: viene graziato dall'espulsione ma rischia davvero troppo.

Ozdoev 6.5 - Non troppo efficace nel contenimento, decisamente meglio in fase di costruzione. È dai suoi piedi che nasce l'azione dell 1-0. (Dal 61' Zhemaledtinov 5.5 - Spreca da due passi il potenziale 2-0).

Miranchuk 7 - Lasciato in panchina contro il Belgio stavolta è l'uomo della partita e magari della svolta. La rete è un capolavoro balistico ed è notevole l'intesa con Dzyuba. Grazie a lui la Russia è ancora in corsa per qualificarsi, per riscattarsi dopo la pessima partenza e l'orribile edizione del 2016. (Dall'85' Mukhin sv).

Dzuyba 6.5 - Osservato speciale dei difensori avversari, sfrutta la sua stazza aiutando la squadra a salire e nel gioco aereo non ha rivali. Duetta con Miranchuk nell'azione che porta al gol. (Dall'85' Sobolev sv).

Golovin 6 - Tra i più vivaci della squadra, molte delle azioni offensive passano dai suoi piedi e in un paio di circostanze si distingue con giocate di livello.

Allenatore Stanislav Cherchesov 6.5 - Ha grande coraggio nel cambiare il portiere, ha l'accortezza di puntare su Miranchuk e tanto basta, perché arrivano tre punti fondamentali. La squadra ha prevalentemente il controllo della partita ma fatica a sfondare.