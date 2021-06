Le pagelle della Finlandia - Pohjanpalo fermato dal Var. Kanerva interviene in ritardo sulla gara

Hradecky 6 - Può far poco sulla magia di Miranchuk. Nella ripresa, con un miracolo, evita il 2-0 sul tiro di Kuzyaev.

Raitala 6 - Parte benissimo con un recupero palla e un cross perfetto per Pohjanpalo, che segna e si vede annullare il gol. Cala nella ripresa (Dal 74’ Soiri SV).

Toivio 5,5 - Accettabile la sua prestazione fino al gol di Miranchuk. Soffre insieme ad Arajuuri e O’Shaugnessy la pressione di Golovin e Dzyuba (Dall’84’ Jensen SV).

Arajuuri 5,5 - Discorso simile al suo compagno di reparto appena citato, con cui si scontra rischiando di mandare in porta Dzyuba. Nel finale sfiora il pareggio di testa.

O'Shaughnessy 5,5- Momenti di difficoltà anche per lui. Non riesce a evitare la prodezza di Miranchuk.

Lod 6 - Propositivo e attento. Cerca sempre l’imbucata di Pukki o Pohjanpalo.

Schuller 5 - Prestazione grigia. Si prende il giallo e rischia anche l’espulsione, per questo Kanerva lo sostituisce (Dal 68’ Kauko 6: entra con grande grinta e impegna la difesa russa).

Kamara 6 - Il più fastidioso per gli uomini di Cercesov. Guadagna spesso falli e metri di campo, oltre a cartellini gialli ai danni degli avversari.

Uronen 6 - È dappertutto. Provvidenziale la copertura su Karavaev, che per poco non trova l’1-0 (poi comunque siglato da Miranchuk pochi istanti dopo).

Pukki 6 - In ombra nel primo tempo, nella ripresa cresce e si propone spesso. Viene fermato da Diveev solo davanti a Safonov. Esausto, viene sostituito (Dal 74’ Lappalainen SV).

Pohjanpalo 6 - Affamato di rete, trova il gol al 4’, ma il Var annulla tutto. Continua a essere attivo, ma col passare dei minuti l’offensiva finlandese diminuisce di intensità.

Kanerva 5 - La squadra non gira nella ripresa e il CT non porta grandi cambiamenti, se non nel finale. Il gol annullato è una botta psicologica per i suoi in negativo e per la Russia in positivo.