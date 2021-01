La telenovela è finita: Milik al Marsiglia, l'accordo è totale. Oramai è solo questione di tempo

La telenovela è finita! Si è finalmente sbloccata la trattativa per Arkadiusz Milik dal Napoli all'Olympique Marsiglia. Oggi è da registrare un contatto diretto tra l'entourage ed Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro si è convinto a rinunciare alla causa col giocatore che era l'ultima questione di rottura e di stop sul passaggio della punta polacca in Francia, come raccolto da Tuttomercatoweb.

Ci siamo! Adesso ci siamo, davvero. Milik sta aspettando i contratti da firmare per il rinnovo di due anni. Poi potrà andare in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza all'Olympique Marsiglia dove firmerà un quadriennale. Al Napoli 9 milioni e 4 di bonus, più il 20% della futura rivendita. Una telenovela che sta per finire, un capolavoro di mercato.