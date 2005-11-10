"Non sono il mago delle salvezze". Nicola si presenta al Venezia e questo sabato c'è il Napoli

Si è tenuta questo venerdì la conferenza stampa di presentazione di mister Davide Nicola, chiamato a raccogliere l'eredità di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. Ad aprire l'incontro è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli, che ha definito la decisione "sofferta, ma non istintiva", spiegando come i risultati contro Fiorentina e Atalanta abbiano spinto la società al cambiamento. L'ex Cremonese, dal canto suo, ha individuato subito la parola chiave del suo approccio alla realtà lagunare: "Equilibrio".

"Non sono il mago delle salvezze"

Interrogato sulla sua nota fama di allenatore specializzato nelle salvezze, Nicola ha risposto senza cercare etichette: "Non mi definisco il mago di nulla, nemmeno delle salvezze, io semplicemente un allenatore che organizza e che si pone degli obiettivi". La priorità sarà comprendere rapidamente le caratteristiche dei giocatori e trovare le soluzioni per invertire la rotta, con nessuna preclusione sul modulo: "Non mi piace dire che servirà tempo", ha spiegato, richiamando l'importanza della flessibilità e della capacità di interpretare le diverse fasi di gioco.

La sfida al Napoli e l'obiettivo salvezza

Alla vigilia del confronto con gli azzurri, valido per la settima giornata di campionato, Nicola ha riconosciuto il valore della truppa di Allegri: "Mi aspetto una grande squadra, loro sì che hanno consolidato la loro identità nel tempo". Il nuovo tecnico del Venezia ha infine ribadito che il percorso verso la salvezza richiederà impegno quotidiano, senza guardare troppo lontano: "A me interessa solo il percorso settimanale per conquistare l'identità della squadra, per essere competitivo e arrivare al risultato che volevo".