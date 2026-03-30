Primo assaggio di Milan per Andrej Kostic: il montenegrino questa domenica ha svolto le visite

Primo assaggio di Milan per Andrej Kostic. Il giovane centravanti classe 2007, arrivato dal Partizan, è sbarcato a Milano e questa mattina si è presentato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche, ripartendo poi alla volta della Serbia. L’accordo tra i due club è stato definito nelle ultime ore sulla base di circa 3 milioni di euro, con il giocatore che entrerà ufficialmente a far parte del progetto a partire dalla prossima stagione, venendo inizialmente inserito nel Milan Futuro.

Si tratta di un investimento pensato in ottica prospettica. Il Milan segue Kostic da tempo e ha deciso di accelerare per anticipare la concorrenza internazionale, convinto del potenziale del giocatore. L’idea è quella di accompagnarne la crescita con gradualità, permettendogli di adattarsi al calcio italiano prima attraverso il settore giovanile e poi, eventualmente, con un inserimento progressivo in prima squadra. Una strategia già vista negli ultimi anni e che il club intende portare avanti anche in futuro.

Dal punto di vista tecnico, Kostic è un attaccante moderno, dotato di una struttura fisica importante (188 cm) e capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Nato a Podgorica, ha mosso i primi passi nel Buducnost prima di trasferirsi al Partizan, dove si è messo in luce con 11 gol in 34 presenze stagionali. Numeri significativi per un giocatore così giovane, che confermano le aspettative attorno a uno dei talenti più interessanti del panorama balcanico