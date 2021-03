Qatar 2022, la Svizzera avverte l'Italia. Germania protagonista, la Spagna inizia male

Clamoroso nel Gruppo B, la Spagna non va oltre il pareggio contro una Grecia che non si qualifica a un grande torneo dal 2014. Morata illude, Bakasetas risponde. Tanta attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia. L'asso del Milan si rivede dopo quattro anni e nove mesi e serve l'assist per il gol della vittoria di Claesson. Al 54' viene ammonito, all'84' lascia il posto a Quaison.

SVEZIA-GEORGIA 1-0 - 35' Claesson

SPAGNA-GRECIA 1-1 - 33' Morata (S), 57' Bakasetas rig. (G)

Classifica

Svezia 3

Grecia 1

Spagna 1

Kosovo 0

Georgia 0

Prossimo turno (28 marzo)

GEORGIA-SPAGNA

KOSOVO-SVEZIA

Il Gruppo C di qualificazione europea a Qatar 2022 parte con il successo delle due favorite, Svizzera e Italia. Gli elvetici chiudono la pratica in 13' nell'anticipo delle 18 contro la Bulgaria, all'Italia basta un tempo per domare l'Irlanda del Nord. Azzurri ora attesi dalla trasferta bulgara mentre per i rossocrociati una partita sulla carta agevole, in casa contro la Lituania che in questo turno ha riposato:

BULGARIA-SVIZZERA 1-3 - 7' Embolo (S), 10' Seferovic (S), 13' Zuber (S), 46' Despodov (B)

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 - 14' Berardi, 39' Immobile

Classifica

Svizzera 3

Italia 3

Lituania 0

Bulgaria 0

Irlanda del Nord 0

Prossimo turno (28 marzo)

BULGARIA-ITALIA

SVIZZERA-LITUANIA

Nel Gruppo F di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 si mette subito bene per la Danimarca, già prima solitaria nel girone grazie al successo a Tel Aviv. Eriksen e Kjaer in campo tutti e 90'. La Scozia insegue e riprende per due volte l'Austria, mentre Roberto Bordin alla sua partita d'esordio non va oltre il pari contro le Far Oer.

ISRAELE-DANIMARCA 0-2 - 13' Braithwaite, 67' Wind

MOLDAVIA-FAR OER 1-1 - 9' Nicolaescu (M), 83' Olsen (F)

SCOZIA-AUSTRIA 2-2 - 55' e 80' Kalajdzic (A), 71' Hanley (S), 85' McGinn (S)

Classifica

Danimarca 3

Austria 1

Scozia 1

Far Oer 1

Moldavia 1

Israele 0

Prossimo turno (28 marzo)

DANIMARCA-MOLDAVIA

AUSTRIA-FAR OER

ISLANDA-SCOZIA

Nel Gruppo I di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 l'Inghilterra rispetta i pronostici vincendo contro San Marino. Southgate opta per una squadra giovane, si disitingue Ollie Watkins che entra e segna il suo primo gol all'esordio con la Nazionale. Spettacolo fra Ungheria e Polonia con Lewandowski che evita il peggio a Paulo Sousa. Parte col piede giusto l'Albania di Edy Reja che ora se la vedrà con l'Inghilterra.

ANDORRA-ALBANIA 0-1 - 41' Lenjani

UNGHERIA-POLONIA 3-3 - 6' Sallai (U), 52' Adam Szalai (U), 60' Piatek (P), 61' Jozwiak (P), 78' Orban (P), 83' Lewandowski (P)

INGHILTERRA-SAN MARINO 5-0 - 6' Ward-Prowsem 21' e 53' Calvert-Lewin, 31' Sterling, 83' Watkins

Classifica

Inghilterra 3

Albania 3

Polonia 1

Ungheria 1

Andorra 0

San Marino 0

Prossimo turno (28 marzo)

ALBANIA-INGHILTERRA

SAN MARINO-UNGHERIA

POLONIA-ANDORRA

Nel Gruppo J di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 spicca il facile successo della Germania che chiude la pratica Islanda dopo 7'. Spettacolo fra Romania e Macedonia del Nord con Hagi che regala nel finale il successo ai padroni di casa, avanti di due reti fino a 8' dalla fine ma clamorosamente rimontati nel giro di un minuto. E il prossimo turno ci sarà un interessante Romania-Germania:

LIECHTENSTEIN-ARMENIA 0-1 - 83' aut. Frommelt

ROMANIA-MACEDONIA DEL NORD 3-2 - 28' Tanase (R), 50' Mihaila (R), 82' Ademi (M), 83' Trajkovski (M), 86' Hagi (R)

GERMANIA-ISLANDA 3-0 - 3' Goretzka, 7' Havertz, 56' Gundogan

Classifica

Germania 3

Romania 3

Armenia 3

Macedonia del Nord 0

Liechtenstein 0

Islanda 0

Prossimo turno (28 marzo)

ARMENIA-ISLANDA

MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN

ROMANIA-GERMANIA