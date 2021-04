Questo è il vero Torino: 2-2 nel derby e vittoria sfiorata. La salvezza è più vicina

Una prestazione eccellente, una vittoria sfiorata e sfumata solo per il gol realizzato a dieci minuti dalla fine da Cristiano Ronaldo. Anche dopo il gol del definitivo 2-2, la squadra granata non ha però smesso di crederci e con Sanabria e Baselli ha creato due buone occasioni. S'è rivisto lo spirito Toro ieri sera all'Olimpico, nella partita che ha permesso a Nicola e ai suoi ragazzi di allungare di un punto sul terzultimo posto vista la sconfitta del Cagliari. "Ma a me quello che fanno gli altri interessa relativamente", ha detto Nicola nel post-gara complimentandosi così coi suoi ragazzi. "Stiamo cercando di avere un'identità precisa e devono concentrarsi nel loro percorso. Ho potuto conoscere questi ragazzi e sto cercando partita dopo partita di scoprirli sempre di più, stanno credendo nel percorso che stanno facendo".

Sanabria migliore in campo, ma positiva anche la prestazione di Simone Verdi, schierato per l'occasione interno di centrocampo: "Simone ha qualità straordinarie ma nel nostro modo di stare in campo poteva essere difficile collocarlo. Io penso che quella di mezzala possa essere la sua posizione del futuro, ha intelligenza tattica, capacità aerobica e di dettare l'ultimo passaggio. Se ci crede anche lui, può aprirsi per Verdi una nuova fase della sua carriera".