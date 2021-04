Le pagelle del Torino - Sanabria on fire, tanto sacrificio per Verdi e Belotti. Izzo soffre Chiesa

vedi letture

TORINO-JUVENTUS 2-2

Marcatori: 13' Chiesa, 27', 46' Sanabria, 81' Ronaldo

Sirigu 6,5 - La resistenza difensiva viene messa a dura prova in buona parte della ripresa, non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Cristiano Ronaldo ma si mette in mostra con diverse parate degne di nota.

Izzo 5,5 - La sua partita comincia nel peggiore dei modi, osserva Chiesa che si invola verso l'ottavo gol stagionale. Per il resto della partita invece si stringe bene insieme ai due compagni di reparto ma rimane l'errore iniziale.

Bremer 6 - Tutto sommato una discreta prestazione quella del centrale brasiliano che concede nulla a Morata per tutto il corso del match, suo malgrado tiene in gioco Ronaldo in occasione del gol del pareggio del portoghese.

Buongiorno 6 - Dimostra personalità in una sfida delicata come il derby, l'ex Carpi sfodera una buona prestazione contro i forti avanti bianconeri. Bene il salvataggio sul destro di Cuadrado.

Vojvoda 5,5 - Insieme a Izzo è il calciatore del Torino che soffre maggiormente, arginare Chiesa non è un compito facile per nessuno. Palesa qualche difficoltà, leggermente meglio nella ripresa.

Rincon 6,5 - Grande battaglia in mezzo al campo, corre tanto e si lascia andare anche a qualche intervento più duro. Sfiora il gol ma il cartellino giallo ricevuto nella ripresa costringono Nicola al cambio per non rischiare. Bene in fase di contenimento. (Dal 66' Lukic 6 - Buon impatto con la sfida, si rende pericoloso nel finale).

Mandragora 6,5 - Come Sanabria, il colpo giusto del mercato di gennaio del Torino. Gestisce tanti palloni in mezzo al campo, sfiora il gol prima e poi da un'altra grande conclusione con il mancino nasce la prima rete dei granata.

Ansaldi 6 - Corsa, qualità e sacrifico lungo la corsia mancina per tutto il corso del primo tempo. Nella ripresa soffre la spinta di Cuadrado dalle sue parti, molto più facile il compito contro Kulusevski.

Verdi 6,5 - Mette da parte le doti principali del repertorio come imprevedibilità e fantasia mettendosi pianamente al servizio della squadra, si abbassa in fase di non possesso per frenare gli attacchi bianconeri. Da premiare il sacrificio. (Dal 88' Baselli sv).

Sanabria 7,5 - E' il suo miglior momento da quando è in Italia, l'ex attaccante del Genoa ha ritrovato Nicola e anche la gioia del gol. Ben quattro in questa nuova avventura ma quasi ogni pallone che tocca diventa oro, sempre al posto giusto al momento giusto. Nel finale sfiora colpaccio e tripletta personale.

Belotti 6,5 - Lascia il compito di finalizzare al compagno di reparto ma il suo apporto è fondamentale. Battaglia con la difesa bianconera, reclama per un calcio di rigore e spesso si vede rientrare con sacrificio a dare una mano al centrocampo granata. Prestazione da capitano. (Dal 72' Zaza 6 - Si muove tanto senza palla ed accompagna gli assalti finali).

Davide Nicola 6,5 - Questo Torino incarna lo spirito e la carica che infonde dalla panchina il suo allenatore, il tecnico granata si gioca il derby a viso aperto e per poco non porta a casa l'intera posta. Schiera Verdi insieme ai due attaccanti e l'ex Bologna si sacrifica per la squadra, la retroguardia resiste e quello contro la Juventus è un tassello importante a caccia della salvezza.