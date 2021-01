Ritorni pesanti dalla Cina. Il 'Balotelli bianco' verso il Bologna, a Roma ecco il Faraone

Il Bologna è pronto per provare a chiudere un clamoroso acquisto per l'attacco: Marko Arnautovic. L'ex West Ham, dopo l'esperienza allo Shanghai SIPG, non ha nessuna intenzione di restare in Cina e avrebbe aperto alla possibilità di approdare, anzi tornare in Italia. Il suo ingaggio da 3,5 milioni a stagione spaventa, ma nei prossimi giorni i dirigenti rossoblu apriranno una trattativa con i suoi agenti per provare a spalmare l'ingaggio. Solo se l'austriaco vorrà fortemente l'arrivo in Serie A, allora l'affare potrà andare in porto: a dieci anni dalla sua esperienza con l'Inter, il Balotelli Bianco potrebbe dunque avere una seconda chance con la maglia del club felsineo.

Stephan El Shaarawy torna alla Roma: la missione cinese del fratello ha portato portato ad un netto avvicinamento tra le parti. Il Faraone è pronto per rientrare in Serie A dalla Cina dopo l'esperienza allo Shanghai Shenhua. El Shaarawy, già da diverse settimane d'accordo con la Roma, è già in città. Già effettuati prelievi e tamponi, se tutto sarà ok oggi effettuerà le visite mediche con la squadra di Fonseca. Per i giallorossi seconda operazione in entrata dopo Reynolds: l'ex Milan torna in giallorosso dopo aver risolto il proprio contratto con lo Shanghai Shenhua e rinunciato a ben 20 milioni di euro.