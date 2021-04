Roma coraggiosa e fortunata. Amsterdam espugnata, semifinali di Europa League più vicine

Una Roma coraggiosa soffre, va sotto e rischia di affondare definitivamente. E quando sembra davvero finita risale la china e ribalta clamorosamente la partita: 2-1 sul campo dell'Ajax, un parziale importantissimo che dà morale e un vantaggio non da poco per la partita di ritorno. Olandesi in vantaggio con Klaassen al 39', nella ripresa Tadic ha il rigore del 2-0 al 53' ma Pau Lopez neutralizza la sua debole conclusione centrale e la partita cambia: papera di Scherpen su punizione di Pellegrini, il sostituto di Stekelenburg si lascia sfuggire la conclusione tutt'altro che irresistibile e la palla carambola in rete. A tre minuti dalla fine Ibanez ribalta la partita, sugli sviluppi di corner con stop di petto e sinistro a incrociare sul palo più lontano. E dire che il brasiliano aveva causato il rigore del possibile raddoppio dei lancieri. Da capro espiatorio a eroe, il difensore, così come Pau Lopez che dopo la parata dagli undici metri sventa tre nitide occasioni da gol da parte dei padroni di casa. Ritorno fra sette giorni, si parte con un vantaggio importante: l'all in di Fonseca sull'Europa League è rischioso, ma sta portando i suoi frutti. E a fine partita si toglie qualche sassolino circa le voci circolate sul suo conto negli ultimi giorni.