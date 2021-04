Roma, Fonseca attacca: "Quante bugie sul mio conto. Eppure stiamo rappresentando l'Italia"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, Paulo Fonseca risponde alle voci sul suo conto. Negli ultimi giorni la posizione del tecnico portoghese è stata messa in discussione, ritenendo la doppia sfida contro l'Ajax decisiva per il suo futuro: "Devo fare il mio lavoro, non posso controllare le critiche. Le sento le critiche, che non faccio bene questo o quello e posso accettarlo ma mi spiace leggere bugie. Per me che non sono italiano è difficile capirlo, perché la Roma sta rappresentando l'Italia in Europa in questo momento. Eppure si creano tante bugie e questo non è positivo, anzi. È troppo negativo e in questo momento dobbiamo essere tutti italiani, aiutare una squadra italiana ed è difficile per me accettare le bugie attorno alla squadra".

In riferimento alle bugie

"È stato riportato che i giocatori mi hanno affrontato, che abbiamo avuto una riunione prima dell'allenamento. Non è serio, ma non posso controllarlo. Quel che posso controllare è il lavoro dei miei ragazzi".