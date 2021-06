Sampdoria, il casting per la panchina è ancora aperto: Patrick Vieira alternativa a Dionisi

Sampdoria ancora senza allenatore. Il presidente Massimo Ferrero è a caccia del sostituto di Claudio Ranieri a cui affidare la panchina per la prossima stagione. In pole c'era Alessio Dionisi dell’Empoli ma il club toscano non ha dato il via libera ai blucerchiati per liberare il tecnico classe 1980 protagonista del ritorno in Serie A degli azzurri. L’alternativa si chiama Patrick Vieira. L’ex centrocampista di Arsenal e Juventus, e leggenda del calcio francese, rappresenterebbe una valida opzione per il club che ha avviato i contatti con l’interessato.