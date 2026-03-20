Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 31ª giornata di campionato
Il campionato di Serie B entra nel vivo con una classifica sempre più corta e combattuta. Il Venezia vince 3-1 il derby col Padova e si avvicina alla promozione, mentre i biancoscudati frenano ancora. Passo falso anche per Monza e Palermo, che non riescono ad approfittarne. Risalgono invece Frosinone e Carrarese, mentre la Sampdoria continua a deludere. In zona playoff avanza l’Avellino, alla terza vittoria consecutiva, e il Pescara travolge l’Entella confermando il suo grande momento. Rinviata infine Catanzaro-Modena per maltempo.
E come di consueto dopo una giornata di campionato arrivano le medie voto reparto per reparto, e non solo, basate sulle pagelle di TMW, che riportiamo qui sotto:
Il punto sulla B: crollano Sampdoria ed Entella, a Pescara iniziano a credere nell'impresa
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Serie B, i migliori giocatori dopo la 31ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta
Serie B, i migliori portieri dopo la 31ª giornata: Joronen resta al primo posto
Serie B, i migliori difensori dopo la 31ª giornata: Svoboda tallona Tiritiello
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 31ª giornata: due giocatori del Venezia sul podio
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 31ª giornata: Petagna alle spalle di Ghedjemis
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 31ª giornata: comanda Alvini, debutto pessimo per Cole
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