Focus TMW Serie B, la Top11 della 31ª giornata: Insigne devastante, Mosti l'uomo in più di Abate

Il campionato di Serie B entra nel vivo con una classifica sempre più corta e combattuta. Il Venezia vince 3-1 il derby col Padova e si avvicina alla promozione, mentre i biancoscudati frenano ancora. Passo falso anche per Monza e Palermo, che non riescono ad approfittarne.

Risalgono invece Frosinone e Carrarese, mentre la Sampdoria continua a deludere. In zona playoff avanza l’Avellino, alla terza vittoria consecutiva, e il Pescara travolge l’Entella confermando il suo grande momento. Rinviata infine Catanzaro-Modena per maltempo.

Questa la Top11 della 31ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):

Stankovic (Venezia) 7.0 - Come spesso accade, anche se viene chiamato in causa una volta in un tempo risponde presente. A un soffio dall'intervallo, nega l'1-1 a Fusi mostrando ottimi riflessi. Determinante non solo per le parate: dopo il calcio d'inizio della ripresa, avvia l'azione del raddoppio.

Cagnano (Pescara) 7.0 - Ha aperto le danze con un bel goal da fuori area, in seguito ha disputato una partita senza molti errori sulla fascia sinistra

Corrado (Frosinone) 7.0 - La fase difensiva è diligente, quella offensiva diventa decisiva con l’inserimento puntuale che vale il 2-1, eseguito con tempi da incursore e diagonale di grande precisione

Meroni (Mantova) 7.0 - Trova la zampata, su una punizione da fuori area di Castellini, utile a siglare il gol del raddoppio del Mantova: il giusto premio per una partita interpretata alla perfezione.

Svoboda (Venezia) 7.5 - Quando il possesso palla e le azioni non bastano, come spesso accade nel calcio ci vuole un calcio piazzato per stappare la gara. Così accade: su corner battuto da Busio, di testa firma il vantaggio. Per come è stradominante delle due aree, si merita la palma di migliore in campo

Caligara (Pescara) 7.5 - Insieme ad Insigne è stato l’uomo chiave di questa vittoria con un goal, un assist e molte occasioni create tra passaggi e ripartenze palla al piede.

Mosti (Juve Stabia) 7.5 - Ancora lui, sempre lui. Ci ha preso gusto e sta diventando il bomber aggiunto per una squadra che non può prescindere dalla sua qualità. Gela il Barbera con un tiro al volo e, al 95’, compie un recupero eccezionale su Augello in scivolata.

Saporiti (Empoli) 7.0 - Glaciale dal dischetto, trasforma un rigore pesante come un macigno: è ancora l’uomo della provvidenza.

Fini (Frosinone) 7.5 - La sua partita cambia l’inerzia del match con qualità nell’uno contro uno, varietà nelle scelte e peso specifico nelle due azioni decisive, tra il pari firmato in proprio e l’assist per Corrado.

Marras (Mantova) 7.0 - Uno dei migliori in campo, mette in mostra di continuo le sue immense qualità riuscendo a impensierire parecchie volte la difesa romagnola.

Insigne (Pescara) 8.0 - È stato il grande protagonista della partita con due assist, un goal e gesti tecnici che dimostrano un valore da altra categoria