Focus TMW Serie B, i migliori attaccanti dopo la 31ª giornata: Petagna alle spalle di Ghedjemis

Il campionato di Serie B entra nella fase più calda, con equilibri sempre più sottili. Il Venezia si impone nel derby e allunga, mentre Monza e Palermo inciampano. Bene Frosinone e Carrarese, con Avellino e Pescara in grande spolvero.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (30)

2. Petagna (Monza) 6.38 (16)

3. Pohjanpalo (Palermo) 6.32 (30)

4. Pittarello (Catanzaro) 6.29 (21)

5. Zanimacchia (Modena) 6.28 (29)