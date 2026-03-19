Focus TMW Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 31ª giornata: comanda Alvini, debutto pessimo per Cole

Turno cruciale in Serie B, dove la corsa alla promozione e quella salvezza si fanno sempre più intense. Il Venezia vince il derby e prova la fuga, mentre Monza e Palermo rallentano. In evidenza anche Frosinone, Carrarese, Avellino e un Pescara in grande fiducia.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Alvini (Frosinone) 6.50 (31)

2. Stroppa (Venezia) 6.48 (31)

3. Sottil (Modena) 6.27 (30)

4. Abate (Juve Stabia) 6.26 (31)

5. Caserta (Empoli) 6.25 (2)

6. Inzaghi (Palermo) 6.24 (31)

7. Aquilani (Catanzaro) 6.20 (30)

8. Bianco (Monza) 6.19 (31)

9. Castori (Südtirol) 6.19 (31)

10. Gorgone (Pescara) 6.16 (19)

11. Modesto (Mantova) 6.13 (15)

12. Calabro (Carrarese) 6.10 (31)

13. Ballardini (Avellino) 6.08 (6)

14. Chiappella (Virtus Entella) 6.05 (31)

15. Andreoletti (Padova) 6.00 (31)

16. Longo (Bari) 5.95 (10)

17. Donadoni (Spezia) 5.87 (19)

18. Lombardo (Sampdoria) 5.75 (2)

19. Rubinacci (Reggiana) 5.63 (8)

20. Cole (Cesena) 5.00 (1)