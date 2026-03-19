Focus TMW Serie B, i migliori giocatori dopo la 31ª giornata: Ghedjemis stabile in vetta

La Serie B si accende nel momento decisivo della stagione, con una classifica sempre più corta e imprevedibile. Il Venezia si prende il derby col Padova e allunga, mentre rallentano Monza e Palermo. Dietro, provano a risalire Frosinone e Carrarese, con Avellino e Pescara in grande forma.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (30)

2. Busio (Venezia) 6.53 (29)

3. Yeboah (Venezia) 6.52 (26)

4. Calò (Frosinone) 6.48 (30)

5. Joronen (Palermo) 6.47 (30)

6. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)

7. Santoro (Modena) 6.38 (30)

8. Doumbia (Venezia) 6.38 (28)

9. Tiritiello (Virtus Entella) 6.38 (20)

10. Petagna (Monza) 6.38 (16)

11. Svoboda (Venezia) 6.36 (21)

12. Pérez (Venezia) 6.34 (25)

13. Pohjanpalo (Palermo) 6.32 (30)

14. Azzi (Monza) 6.31 (29)

15. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)

16. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (30)

17. Koutsoupias (Frosinone) 6.29 (29)

18. Pittarello (Catanzaro) 6.29 (21)

19. Massolin (Modena) 6.29 (21)

20. Zanimacchia (Modena) 6.28 (29)