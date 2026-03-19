Focus TMW Serie B, i migliori difensori dopo la 31ª giornata: Svoboda tallona Tiritiello

La Serie B regala un altro turno pieno di emozioni e ribaltoni. Il Venezia batte il Padova e si avvicina alla Serie A, mentre Monza e Palermo frenano. In crescita Frosinone e Carrarese, con Avellino e Pescara protagoniste con due grandi vittorie.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.38 (20)

2. Svoboda (Venezia) 6.36 (21)

3. Azzi (Monza) 6.31 (29)

4. Bracaglia (Frosinone) 6.28 (23)

5. Ceccaroni (Palermo) 6.27 (30)