Il punto sulla B: crollano Sampdoria ed Entella, a Pescara iniziano a credere nell'impresa

Entra nel vivo il campionato di serie B e, con poche gare ancora da giocare, la situazione è diventata incandescente in vetta come in coda. Partiamo dal risultato più importante della giornata, con il Venezia che si aggiudica per 3-1 il derby con il Padova confermandosi quasi implacabile tra le mura amiche. Dopo i trionfi con Crotone, Monza e Cremonese, mister Stroppa pregusta la quarta promozione in A e sarebbe una sorta di record per un tecnico che ha confermato di essere una certezza per la categoria. Per i biancoscudati una involuzione inaspettata che potrebbe comportare riflessioni sulla posizione di Andreoletti se non si invertirà la tendenza prima della sosta. Il Monza non va oltre lo 0-0 sul campo di una Reggiana finalmente combattiva e convincente, ma il Palermo non ne approfitta e si ferma in casa per 2-2 a cospetto di una Juve Stabia in emergenza, ma trascinata da Leone, Mosti e Giorgini che hanno disputato una partita eccellente. Qualche fischio da parte del popolo del Barbera che, però, a fine gara ha incitato la squadra esortandola a credere fino alla fine nella possibilità di raggiungere la promozione in A senza passare dagli spareggi. Risale invece il Frosinone, un 2-1 che inguaia ulteriormente un Bari che proprio non riesce a trovare la continuità necessaria e che ora dovrà assolutamente fare risultato pieno nello scontro diretto con la Carrarese. A proposito di Carrarese, il 2-0 sulla Sampdoria sa tanto di liberazione per un gruppo che sta raccogliendo meno rispetto a quanto prodotto, ma che già a Castellammare aveva lanciato segnali positivi. I blucerchiati collezionano l’ennesimo ko di una stagione sin qui molto negativa, nemmeno il ritorno di Lombardo in panchina al posto di Foti e Gregucci ha permesso ai liguri di sfruttare il potenziale di un organico che certo non vale la retrocessione.

L’Avellino si affaccia per la prima volta in zona playoff e, approfittando della crisi senza fine del Cesena (esordio shock per Cole, Mantova super con Modesto) , si porta a una sola lunghezza dall’ottava posizione e a -2 dalla Juve Stabia settima. Uno scenario inimmaginabile fino a un mese fa, terzo successo di fila per Ballardini ma Sudtirol che ha combattuto fino alla fine non meritando una sconfitta che per ora non complica i piani salvezza. 1-1 tra Spezia ed Empoli, con i toscani che proprio non riescono a dare una svolta alla stagione pur acciuffando un pareggio prezioso all’ultimo secondo e su calcio di rigore. Entella in caduta libera. I liguri hanno perso per 3-0 sul campo di un Pescara che, dall’avvento di Lorenzo Insigne, sta viaggiando a una media promozione diretta assolutamente sorprendente. Bravo Gorgone che, come accaduto pochi mesi fa a Lucca, ha saputo lavorare bene sul piano mentale toccando le corde giuste e rivitalizzando una squadra data per “morta” troppo presto, ma che ha tutte le carte in regola quantomeno per giocarsela fino alla fine. Non si è giocata causa allerta meteo la gara tra Catanzaro e Modena.

Risultati

Palermo-Juve Stabia 2-2: 11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

Mantova-Cesena 3-0: 6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1: 69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1: 41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)

Frosinone-Bari 2-1: 2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)

Avellino-SudTirol 3-2: 25’ Partierno (A), 52’ rig. Casiraghi (S), 71’ Besaggio (A), 75’ Pecorini (S), 79’ Izzo (A)

Carrarese-Sampdoria 2-0: 62’ Hasa, 90’+5’ rig. Finotto

Pescara-Virtus Entella 3-0:20’ Cagnano, 43’ Caligara, 55’ Insigne

Catanzaro-Modena: rinviata

Classifica

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 62

Palermo 58

Catanzaro 52*

Modena 47*

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Sudtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

*una gara in meno