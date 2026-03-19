Focus TMW Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 31ª giornata: due giocatori del Venezia sul podio

Classifica sempre più compatta e tensione alle stelle in Serie B. Il Venezia si aggiudica il derby col Padova e compie un passo importante verso la Serie A, mentre Monza e Palermo non tengono il passo. Risalgono Frosinone e Carrarese, male ancora la Sampdoria.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti

1. Busio (Venezia) 6.53 (29)

2. Yeboah (Venezia) 6.52 (26)

3. Calò (Frosinone) 6.48 (30)

4. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)

5. Santoro (Modena) 6.38 (30)