Udinese, la sfortuna ci ha visto benissimo: ma il 2-1 è frutto di tante occasioni non sfruttate

Troppe ingenuità ed errori individuali che complicano il giudizio finale della partita. L’Udinese esce dal match contro il Napoli con un pugno di mosche in mano: un punto scivolato via allo scadere e una buona prestazione cancellata da un 2-1 che non rende giustizia a quanto visto in campo. Leggerezze che costano caro, ma soprattutto occasioni non sfruttate: sull’1-1 la squadra di Gotti non è riuscita a capitalizzare al meglio le opportunità create dal solito De Paul. Bene dal punto di vista del sacrificio e di quanto messo sul terreno di gioco, male per quanto riguarda il risultato: la sfida di sabato contro la Sampdoria diventa un banco di prova importante per una squadra che può e deve fare il salto di qualità. L’inerzia va cambiata anche perché soltanto la fortuna può aiutare gli audaci.