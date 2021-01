Le pagelle dell'Udinese - Musso ci prova in tutti i modi, Bonifazi regala un calcio di rigore

vedi letture

UDINESE - NAPOLI 1-2

Marcatori: 15’ Insigne (N), 27’ Lasagna (U), 90’ Bakayoko (N)

Musso 6,5 - È in giornata e si vede dai primi interventi che fa. Un paio di parate con i piedi, ma su Lozano e Petagna si supera. Sempre attento, sul rigore e sul gol di Bakayoko può fare poco e nulla.

Becao 6 - Limita Insigne come può, anche se soffre il numero 24 quando rientra sul destro. Ci prova in tutti i modi, regge bene l’urto.

Bonifazi 5 - Giornata da dimenticare, soprattutto per il fallo commesso su Lozano: un intervento da evitare soprattutto in quella zona del campo, ormai il messicano stava arrivando sul fondo e aveva perso l'inerzia.

Samir 5 - Giornata difficile, dalle sue parti Lozano affonda con troppa facilità. Dopo l’ennesimo dribbling prova ad abbattere l’avversario in tutti i modi consentiti. Nel finale sbaglia anche su Bakayoko.

Molina 5,5 - Si propone, sin da subito è uno dei più attivi. Nel secondo tempo cala, non riesce a saltare sul centrocampista francese al momento del gol.

De Paul 6,5 - Va a folate, ma quando parte in velocità diventa imprendibile. Ci prova in un paio di occasioni, spesso prova la giocata per innescare gli attaccanti.

Arslan 6 - Scende dal letto con il piede sbagliato e commette un paio di leggerezze da dimenticare. Col passare dei minuti prende fiducia e cambia totalmente la propria mentalità. E la prestazione ne risente in positivo. (Dal 72’ Walace 5,5 - Un paio di falli evitabili, come nel finale su Zielinski).

Mandragora 6 - Nel momento di maggior difficoltà è l’unico che ci prova dalla distanza, spesso forzando il tiro. Bene in fase di recupero, sporca parecchi palloni.

Stryger Larsen 6 - Lozano mette in difficoltà anche l’esterno danese, nel primo tempo sbaglia diversi interventi. Nella ripresa prende le misure e riesce a gestire le giocate del messicano. (Dal 72’ Zeegelaar 6 - Buon approccio al match, non tira mai indietro la gamba).

Pereyra 5 - Tanta corsa, ma parecchi errori. Ritarda la giocata e in alcune scelte sbaglia anche il passaggio più semplice. La fotografia del suo match è tutta nella conclusione sballata nel primo tempo: con maggiore lucidità avrebbe potuto far male al Napoli.

Lasagna 7 - Lavora molto per la squadra e lotta come un leone contro tutta la difesa azzurra. Sbaglia alcune occasioni, ma il gol del pareggio evidenzia la condizione sia fisica che mentale della punta bianconera. (Dall’81’ Nestorovski 5,5 - Perde diversi palloni, non entra in campo con la giusta mentalità).

Luca Gotti 5,5 - Sfrutta bene le disattenzioni degli avversari, infarcendo il centrocampo e lavorando sulle corsie esterne. Cambia poco rispetto al solito, la sfortuna influenza parecchio il giudizio. Ma serve cambiare prima e spesso, manca la lettura a gara in corso.