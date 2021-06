Venezia, Paolo Zanetti rimarrà in laguna: accordo allungato, guiderà la squadra in Serie A

Anche altre squadre di Serie A lo avevano cercato, ma dopo la promozione il presente e il futuro di Paolo Zanetti è in laguna: secondo quanto raccolto, il tecnico prolungherà a brevissimo la sua avventura con il Venezia di un ulteriore anno rispetto all'accordo già esistente. Non più due anni ma tre, una scelta fatta dalla proprietà per blindare l'allenatore della incredibile promozione in Serie A a Venezia.