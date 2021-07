Milan, Giroud per sostituire Mandzukic. Ma questa volta non è un azzardo

Quello di Olivier Giroud è acquisto concepito con la stessa idea di Mario Mandzukic. Proprio come lo scorso gennaio, il Milan aveva la necessità di affiancare a Zlatan Ibrahimovic un centravanti di esperienza, di spessore. Dal punto di vista calcistico ma anche di personalità. E proprio come lo scorso gennaio è andato e pescare tra gli over 30: non andando però su uno svincolato, anche se per un po' di settimane il Milan ha pensato che lo sarebbe stato...

Non è andata così, perché quando il Chelsea poco più di un mese fa - lo scorso 4 giugno - ha deciso di esercitare la clausola unilaterale per rinnovare il contratto del suo centravanti per un'altra stagione, il Milan è rimasto spiazzato così come i suoi agenti. La trattativa è praticamente ripartita da zero, e la questione è stata risolta dopo che il club rossonero ha raggiunto l'accordo economico coi blues: 1 milione di euro più uno di bonus.

Col giocatore l'accordo c'era già: un biennale da 3.5 milioni di euro netti a stagione. E proprio Giroud la prossima settimana è atteso a Milano per le visite mediche, per iniziare a 34 anni - 35 a settembre - la sua prima avventura calcistica in Italia.

Giroud si ritrova al Milan grossomodo alla stessa età che aveva Mandzukic lo scorso gennaio. Ma se è vero che il concept alla base di questo acquisto è lo stesso, le analogie tra le due operazioni si fermano qui. Perché quando Mandzukic arrivò al Milan non giocava una gara ufficiale da più di 10 mesi. E mancava da quasi 2 anni dai grandi palcoscenici. Olivier Giroud è invece calciatore che ha disputato la sua ultima gara una decina di giorni fa, ed erano gli ottavi di finale dell'Europeo contro la Svizzera. Nell'ultima stagione al Chelsea, pur non essendo un titolare, è andato in doppia cifra e ha giocato oltre 30 partite.

Arriva al Milan dopo aver vinto la Champions coi blues, sbarca nel mondo rossonero con certezze e credenziali che Mandzukic non aveva. Anche se i due giocatori hanno solo pochi mesi di differenza.