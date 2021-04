Perché Gennaro Gattuso può essere la scelta giusta della Fiorentina

Gennaro Gattuso è quel che serve alla Fiorentina e a Firenze, piazza assopita, rassegnata su sogni cullati e quasi dimenticati. Eppure sono arrivati i milioni, le spese, però gli acquisti non hanno reso e la classifica continua a esser deficitaria. Resta ancorata a una salvezza ancora da conquistare e questo, da solo, è la copertina e pure l'ultima pagina di un racconto grigio, opaco, pieno di rimpianti, di ali spezzate. Sicché Firenze necessità di una scossa, di un reset e di una ripartenza. Sul campo, intanto, e l'arrivo possibile e sempre più vicino di Gattuso è quel che servirebbe. Non è un rimpiazzo e non è una diminutio rispetto ai giochisti, a chi fa del bello la propria filosofia. Gattuso non è solo Ringhio e grinta ma anche idee e gioco. Al Napoli ha preso una macchina in corsa e ha provato a farla sua, solo che il ciclo era finito e nessuno se n'è accorto.

I giocatori con Gattuso C'è un dato che a Napoli, in una Napoli spaccata e dove la critica s'è spaccata in due, è emerso sin troppo poco. Lo spogliatoio è sempre stato dalla parte dell'allenatore. A gennaio lo sfogo che ha segnato la rottura con Aurelio De Laurentiis, quel lato genuino che non è riuscito a trattenere. Così è esondato, fiume senza argini. Su queste colonne abbiamo già raccontato, proprio alla fine di gennaio, quel che poco è emerso perché Ringhio non ha voluto pubblicizzarlo. Perché son cose sue e dello staff, sue e dei suoi uomini. Però lo spogliatoio e chi è a Napoli sa che è intervenuto economicamente in prima persona per aiutare chi era in difficoltà. In più di un'occasione, quando la questione stipendi era da risolvere, che ha preferito spostare più avanti il discorso sul contratto e sul rinnovo, sul quale avrebbe avuto grandi margini di manovra, chiedendo piuttosto a De Laurentiis di intervenire sulle multe sull'ammutinamento.

L'allenatore oltre l'uomo Una volta che su queste colonne abbiamo pubblicato, poco fa, la notizia della Fiorentina vicina al biennale con opzione per Gattuso, la reazione dei social è stata ondivaga. Perché Ringhio è poco mediatico e di lui traspaiono solo la garra e questo soprannome che è stata una forza ma forse pure una condanna. Perché dietro a lui e al suo staff ci sono anche studio e metodo, non solo irruenza e veemenza. Perché Firenze ambisce forse a Maurizio Sarri ma piuttosto le servono la voglia matta di riscatto di Gattuso. Ferito da come s'è sviluppata la storia di Napoli e quanto mai pieno di voglia di ripartire. Di rimboccarsi le maniche. Ecco. La sua storia sembra quella del tifo della Fiorentina, che da anni vive di speranze e di realtà, che poi non collimano mai.