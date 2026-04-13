Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter match point. La doppia firma di Spalletti. Milan, Max involuzione

Inter match point. La doppia firma di Spalletti. Milan, Max involuzioneTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 08:56Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 32ª giornata di serie A

Due di Cuori

Grande prova dell’Inter e splendida vittoria contro un ottimo Como. I nerazzurri hanno saputo soffrire e reagire in una partita molto complicata, conquistando i tre punti, lo scudetto e il cuore dei tifosi. Il Como ha mostrato qualità e difetti, giocando un bel calcio, ma l’Inter ha dimostrato la forza di una grande squadra che vuole vincere. Una prova importante, con il momento chiave rappresentato dal gol di Thuram allo scadere del primo tempo: una rete che ha dato la scossa al gruppo nerazzurro, sotto di due gol. I ragazzi di Chivu sono rimasti aggrappati alla partita con tenacia e grande maturità. Una vittoria che chiude la lotta scudetto.
Nella giornata in cui Sinner conquista il Masters di Montecarlo e torna numero uno al mondo, l’Inter realizza il match point in Serie A. Storie vincenti. Grande giornata anche per Luciano Spalletti, che si prende tutto: il cuore dei tifosi, lo spogliatoio e tre punti pesantissimi. Prima il rinnovo, suggellato da parole che hanno toccato corde profonde: un discorso sentito, quasi paterno, capace di entrare nel profondo dei calciatori. Poi il campo, dove la Juve ha risposto da vera squadra.
Contro l’Atalanta non è stata una partita semplice, anzi: i ragazzi hanno sofferto, stretto i denti e difeso con ordine, mostrando quel carattere che spesso fa la differenza nelle partite che contano. Una vittoria pesante per la Juve, con la doppia firma di Spalletti: rinnovo e quarto posto. La corsa alla Champions continua, ma una cosa è certa: con l’uomo di Certaldo si può costruire la Juve del futuro e andare oltre la fine.

Due di Picche

Il Milan si ferma ancora e, stavolta, il segnale è ancora più preoccupante. La seconda sconfitta consecutiva contro l’Udinese certifica un momento nero che va oltre il risultato: due partite senza segnare e una media di un gol a partita nelle ultime otto. Numeri che raccontano un attacco sterile, ma soprattutto una squadra senza idee. I giocatori di qualità, quelli chiamati a fare la differenza, sono apparsi svuotati, incapaci di inventare, di saltare l’uomo, di dare una direzione alla manovra. Il 4-3-3 proposto da Allegri è rimasto sulla carta: nessun movimento codificato e zero automatismi. I giocatori non sapevano cosa fare. Il Milan è in caduta e questo finale conferma che la squadra ha vissuto soprattutto sui risultati della prima parte di stagione e sulle giocate dei singoli. La crescita non si è vista, anzi: è stata più evidente una “Max involuzione”. Ma tranquilli, anche questa volta si parlerà di rosa non all’altezza e della società per trovare una giustificazione. Una narrazione che semplifica e copre, ma che regge fino a un certo punto. Perché, in una stagione con un solo grande impegno, senza pesanti distrazioni europee, vedere una squadra così povera di gioco pesa il doppio. E apre Max interrogativi che vanno ben oltre il valore dei singoli.

Jolly

I jolly li hanno pescati Juve e Inter. I bianconeri, nel mazzo, trovano Boga, che segna il gol partita. L’ex Atalanta realizza una rete pesantissima per la corsa Champions: quattro reti per lui e cinque punti portati alla Juve. Determinante. L’Inter, nel momento di maggiore sofferenza, con il Como avanti di due gol, trova Thuram, che nel primo tempo realizza il gol chiave per la rimonta e per lo scudetto. La sua rete rianima la squadra, che poi dilaga nella ripresa. La scossa.

Articoli correlati
Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora... Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestito
Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e... Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan
Juventus, Elkann mai così vicino alla squadra: c'è stima totale e radicata con Spalletti... Juventus, Elkann mai così vicino alla squadra: c'è stima totale e radicata con Spalletti
Altre notizie Il Due di Piccari
Inter match point. La doppia firma di Spalletti. Milan, Max involuzione Inter match point. La doppia firma di Spalletti. Milan, Max involuzione
L’Inter firma lo scudetto, sorpasso Napoli. Gasperini senza difesa. Milan Max riflessione... L’Inter firma lo scudetto, sorpasso Napoli. Gasperini senza difesa. Milan Max riflessione
Campionato riaperto. Como show ma... La Juve stecca. Tris Lazio. Vaz fondamentale... Campionato riaperto. Como show ma... La Juve stecca. Tris Lazio. Vaz fondamentale
Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri... Max Sarri, poco Allegri. Il Como sogna. Dipende sempre tutto dall’Inter. Arbitri e Var solito caos
Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal... Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 vero
Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti... Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti fa la differenza
Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto... Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto da ri-fare. Kean jolly viola
Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno... Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno viola.
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
Immagine top news n.1 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.2 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.3 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.4 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
Immagine top news n.5 Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini
Immagine top news n.6 Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nuovo presidente FIGC, Serie A compatta (Lotito a parte) con Malagò. Abete punta su LND e AIC
Immagine news Serie A n.2 Como, Valle dopo il ko con l'Inter: "Rialziamo la testa e avanti con la nostra identità"
Immagine news Serie A n.3 Capello e i fischi a Leao: "Fa bene Rabiot a aiutarlo, ma servirebbe che si aiutasse da solo"
Immagine news Serie A n.4 Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestito
Immagine news Serie A n.5 Leao e non solo. Milan, l'attacco non convince: rinnovi in stand-by, si interverrà sul mercato
Immagine news Serie A n.6 Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Immagine news Serie B n.3 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Immagine news Serie B n.6 Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…