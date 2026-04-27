Milan – Juve: la pochezza del calcio italiano

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di TmwRadio Marco Piccari, che affronta i temi principali del campionato di serie A

Due di Cuori

«Sarà una bella partita», così ha parlato Allegri prima del calcio d’inizio. Vedendo la partita, di bello non si è visto niente. Il cuore non ha mai pulsato forte; diciamo che lievi sussulti li ha portati Conceição con qualche accelerazione e un tiro fermato da Maignan. L’unico in grado di non farti assopire. Il resto, poco o nulla; ma per non essere troppo severo salvo due centrocampisti. In mezzo al campo si è parlato francese, con Rabiot il più attivo del Milan e Thuram il più intraprendente della Juve. Il tutto senza esagerare: diciamo che sono stati i meno peggio. Una scossa l’ha portata anche Saelemaekers che, nella ripresa, ha colpito la traversa dopo 5’, ma l’effetto è durato poco. Chiudo con David: l’attaccante si è dato da fare, ma non andiamo troppo oltre. Una cosa è certa: il cuore non lo ha rubato nessuno.

Due di Picche

Lo scandalo Rocchi imperversa; in attesa di conoscere l’evolversi della situazione, aspetti Milan-Juve con la speranza di riconciliarti con il calcio. Invece niente di tutto questo. Al Meazza è andato in scena il nulla cosmico: una partita di una povertà sconcertante. Nel primo tempo nessuna occasione creata, solo qualche tiro che non ha spaventato nessuno. Come al solito si è pensato prima a non prenderle. Ha provato a fare qualcosa la Juve, ma senza impensierire più di tanto. Il blocco basso di Allegri ha finito per imbambolare Spalletti. Quarantacinque minuti da cestinare. Il secondo tempo ha seguito il copione del primo: solo la traversa del Milan ha provocato un leggero sussulto. Veramente poca cosa: 90 minuti di niente. Le squadre non sono andate né avanti né indietro, si sono fermate. Una partita bloccata e priva di emozioni. Se il caso Rocchi mina la credibilità del nostro calcio, Milan–Juve rappresenta la pochezza in campo della nostra Serie A. Che tristezza!

Jolly

Il Jolly è il punto che pescano le due squadre per raggiungere la zona Champions; il resto è noia.