Un talento al giorno, Agustín Hausch: tra i più giovani esordienti di sempre in Argentina

vedi letture

Agustín Hausch, ad appena 16 anni, è uno dei più giovani esordienti della storia del calcio argentino e del San Lorenzo: parliamo di un attaccante ben strutturato, ma non certo di un centravanti classico, capace di garantire un buon numero di gol grazie ad una grande capacità di esecuzione e all'abilità di farsi trovare spesso nella posizione giusta per andare alla conclusione in modo pericoloso. Un gioiellino che si sta mettendo in luce nella Copa Maradona e che in molti si aspettano di trovare presto tra i protagonisti del massimo campionato argentino.

Nome: Agustín Hausch

Data di nascita: 21 maggio 2003

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante

Squadra: San Lorenzo

Assomiglia a: Sergio Aguero