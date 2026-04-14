Un talento al giorno, Erblin Osmani: Kompany ha la passione di lanciare giovani
Tra i giovani lanciati in Prima Squadra da Vincent Kompany c'è anche Erblin Osmani, calciatore tedesco nato il 19 maggio 2009 a Monaco di Baviera. Gioca principalmente come mediano difensivo, ma sa destreggiarsi anche come centrocampista centrale ed è mancino. Ha iniziato nel settore giovanile del TSV Milbertshofen, dove è rimasto fino al 2017, per poi entrare nell’accademia del Bayern Monaco all’età di otto anni. Indossa la maglia numero 38 della prima squadra bavarese e ha un contratto fino al 30 giugno 2027.
Come detto, durante questa stagione ha esordito in Bundesliga, il 21 marzo 2026, subentrando a Leon Goretzka all’87º minuto nella vittoria per 4-0 contro l’Union Berlino, collezionando complessivamente 1 presenza in campionato. Rappresenta già la Germania a livello giovanile: 7 presenze e 1 gol con l’Under-16 e 2 presenze con l’Under-17.
Nome: Erblin Osmani
Data di nascita: 19 maggio 2009
Nazionalità: tedesco
Ruolo: mediano difensivo
Squadra: Bayern Monaco
Assomiglia a: Emre Can
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