Un talento al giorno, Erblin Osmani: Kompany ha la passione di lanciare giovani

Tra i giovani lanciati in Prima Squadra da Vincent Kompany c'è anche Erblin Osmani, calciatore tedesco nato il 19 maggio 2009 a Monaco di Baviera. Gioca principalmente come mediano difensivo, ma sa destreggiarsi anche come centrocampista centrale ed è mancino. Ha iniziato nel settore giovanile del TSV Milbertshofen, dove è rimasto fino al 2017, per poi entrare nell’accademia del Bayern Monaco all’età di otto anni. Indossa la maglia numero 38 della prima squadra bavarese e ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Come detto, durante questa stagione ha esordito in Bundesliga, il 21 marzo 2026, subentrando a Leon Goretzka all’87º minuto nella vittoria per 4-0 contro l’Union Berlino, collezionando complessivamente 1 presenza in campionato. Rappresenta già la Germania a livello giovanile: 7 presenze e 1 gol con l’Under-16 e 2 presenze con l’Under-17.

Nome: Erblin Osmani

Data di nascita: 19 maggio 2009

Nazionalità: tedesco

Ruolo: mediano difensivo

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Emre Can

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale