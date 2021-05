Un talento al giorno, Georgios Koutsias: un centravanti potente per il futuro della Grecia

vedi letture

Georgios Koutsias con i suoi 16 anni e due mesi è uno dei più giovani esordienti della storia dell'Europa League: il classe 2004 gioca con la maglia del PAOK ed è un centravanti letale in area piccola, potente e capace di essere un riferimento per la squadra. Ma pur essendo un centravanti, sa essere incredibilmente preciso al tiro, infatti la "potenza" la lascia soprattutto al suo stile di gioco, più che alle conclusioni. In Grecia, in particolare i suoi tifosi, lo paragonano spesso all'idolo di casa Aleksandar Prijović.

Nome: Georgios Koutsias

Data di nascita: 8 febbraio 2004

Nazionalità: greco

Ruolo: centravanti

Squadra: PAOK Salonicco

Assomiglia a: Aleksandar Prijović