Un talento al giorno, Giorgi Mamardashvili: un gigante georgiano che sogna la Champions

E' entrato nella lista dei 50 da tenere d'occhio secondo la UEFA per un motivo e Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Locomotive Tbilisi, ha già collezionato una discreta esperienza internazionale (Under 21 più Europa League, ndr), cosa inusuale per un calciatore georgiano. Un contratto in scadenza a dicembre 2021 lo mette peraltro sui radar di diversi club stranieri, a caccia di un portiere di prospettiva a poco costo: parliamo di un gigante di quasi due metri molto bravo sulle uscite alte ma che sicuramente dovrò migliorare nel gioco coi piedi per approdare in un campionato di maggior livello.

Nome: Giorgi Mamardashvili

Data di nascita: 29 settembre 2000

Nazionalità: georgiano

Ruolo: portiere

Squadra: Locomotive Tbilisi

Assomiglia a: Edwin van der Sar