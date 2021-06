Un talento al giorno, Héritier Deyonge: un treno di muscoli sul binario sinistro belga

vedi letture

È di ieri la notizia dell'interessamento della Fiorentina per il promettente difensore Héritier Deyonge: il diciannovenne terzino belga, rientrato all'Olympique Lione dopo un prestito di sei mesi all'Utrecht, avrebbe offerte anche da Club Bruges e Standard de Cork. Mancino naturale e già nazionale giovanile belga, il laterale si fa notare spesso anche per la grande capacità di coordinarsi e la facilità con cui porta palla per poi crossare al centro palloni sempre insidiosi per la difesa avversaria. Non a caso è considerato uno dei futuri perni della difesa dei Diavoli Rossi.

Nome: Héritier Deyonge

Data di nascita: 9 gennaio 2002

Nazionalità: belga

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Utrecht

Assomiglia a: Aly Cissokho