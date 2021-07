Un talento al giorno, Luan Patrick: il gioiellino brasiliano che ha stregato Sabatini

vedi letture

Il Bologna ha messo gli occhi su un giovane brasiliano classe 2002 di proprietà dell'Atletico Paranaense: si tratta di Luan Patrick, per il quale non c'è stato ancora un affondo da parte del club di Saputo a causa del prezzo di 7 milioni di euro "sparato" dai brasiliani. In Italia il difensore si è fatto notare durante l'edizione 2019 del torneo di Viareggio, giovanissimo dunque: parliamo di un centrale completo, veloce, forte nel gioco aereo e attento nelle marcature, specie quando c'è da coprire il compagno che gli gioca accanto.

Nome: Luan Patrick

Data di nascita: 20 gennaio 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Atletico Paranaense

Assomiglia a: Marquinhos