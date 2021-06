Un talento al giorno, Onni Valakari: il finlandese è pronto all'esordio Europeo

Trequartista classe ’99, il finlandese Onni Valakari si è trasferito di recente a Cipro per trovare continuità nelle prestazioni. Con la maglia del Pafos ha collezionato 25 presenze in campionato mettendo a segno 12 reti e 4 assist. Si tratta del convocato della Nazionale finlandese più giovane in assoluto, un tentativo di "cambio generazionale" per una delle nazionali più sorprendenti dell'intera manifestazione: questa partecipazione all'Europeo sarà infatti la prima in assoluto.

Nome: Onni Valakari

Data di nascita: 18 agosto 1999

Nazionalità: finlandese

Ruolo: fantasista

Squadra: Pafos FC

Assomiglia a: Tim Sparv