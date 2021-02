Un talento al giorno, Teden Mengi: il colosso che ha fatto innamorare Solskjaer

In casa Manchester United, brilla la stella di Teden Mengi, possente difensore classe 2002 che il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer tiene sotto osservazione da tempo, tanto da averlo fatto esordire in Europa League contro il Lask Linz lo scorso novembre. Si tratta di un centrale molto forte fisicamente ma allo stesso tempo dotato di una buona velocità. Non solo, è dotato anche di una buona tecnica che lo rende il giocatore ideale per impostare l'azione dal basso. Adesso per Mengi c'è è arrivata l'occasione per lottare con i grandi: il giocatore infatti è passato in prestito al Derby County.

Nome: Teden Mengi

Data di nascita: 30 aprile 2002

Nazionalità: Inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Derby County (in prestito dal Manchester United)

Assomiglia a: Kalidou Koulibaly